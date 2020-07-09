SpaceX відклала запуск ракети з 57 супутниками Starlink

Американська компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9, яка мала вивести на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

«Відмовляємося від сьогоднішньої місії через погодні умови. Буде оголошено нову дату запуску, як тільки вона буде узгоджена», - йдеться в повідомленні.

За попереднім планом запуск мав відбутися 8 липня. Наразі в компанії вирішують, коли запустять ракету з десятою партією супутників системи Starlink та двома супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky.

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Зараз на орбіті Землі перебуває 538 космічних апаратів SpaceX. Їх завдання – надання доступу до інтернету користувачам по всій планеті.