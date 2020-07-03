Укроборонпром заявляє про спробу кібератаки
Укрінформ
На інформаційно-телекомунікаційну систему Укроборонпрому 3 липня здійснено чергову кібератаку, яку фахівці концерну зупинили.
Про це повідомляє пресслужба концерну.
"3 липня 2020 року фахівці Державного концерну "Укроборонпром"... запобігли черговій кібератаці на інформаційно-телекомунікаційну систему концерну", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на корпоративні електронні поштові скриньки працівників Концерну розсилалися електронні повідомлення, інфіковані вірусом типу "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.
За даними Укроборонпрому, атака відбувалася з електронної адреси, розміщеній на серверах одного американського телекомунікаційного провайдера.
"Системами інформаційної безпеки Концерну атаку було зупинено, про інцидент повідомлено Національний Координаційний центр кібербезпеки РНБОУ", - повідомили в пресслужбі.