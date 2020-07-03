Укроборонпром заявляє про спробу кібератаки

На інформаційно-телекомунікаційну систему Укроборонпрому 3 липня здійснено чергову кібератаку, яку фахівці концерну зупинили.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"3 липня 2020 року фахівці Державного концерну "Укроборонпром"... запобігли черговій кібератаці на інформаційно-телекомунікаційну систему концерну", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на корпоративні електронні поштові скриньки працівників Концерну розсилалися електронні повідомлення, інфіковані вірусом типу "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.

За даними Укроборонпрому, атака відбувалася з електронної адреси, розміщеній на серверах одного американського телекомунікаційного провайдера.

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"Системами інформаційної безпеки Концерну атаку було зупинено, про інцидент повідомлено Національний Координаційний центр кібербезпеки РНБОУ", - повідомили в пресслужбі.