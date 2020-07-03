Volvo відкличе понад два мільйони автівок через проблеми з паском безпеки

Шведський концерн Volvo відкличе у світі близько 2,2 мільйона автомобілів через проблеми з паском безпеки.

Про це повідомляє портал Carbuzz.

«Volvo відкличе майже 2,2 мільйона автомобілів компанії через потенційні проблеми з механізмом кабелю у паску безпеки на передніх кріслах» , - йдеться у повідомленні.

Усього буде відкликано 2 183 701 автомобілів, які були виготовлені з 2006 до 2019 роках.

Йдеться у про моделі S60 Sedan, S60 and V60 Cross Country, XC70 та S8.

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У концерні вважають, що стальний кабель, який з’єднує пасок безпеки з кузовом автомобіля, може з часом зноситися, і таким чином зменшити можливість паска утримати пасажира у кріслі під час аварії.

Зазначається, що Volvo не оголосило, скільки коштуватиме таке масштабне відкликання автівок.