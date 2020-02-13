Tesla відкличе 15 тисяч авто через проблеми з посилювачем керма

Виробник електромобілів Tesla відкличе 15 тисяч автівок Model X у зв’язку з проблемою, яка може привести до втрати водієм контролю над посилювачем керма й підвищити ризик аварії.

Про це повідомляє Sky News.

«Компанія Tesla вирішила відкликати 15 тисяч автомобілів, переважно Model X, через проблему із посилювачем керма. Мова йде переважно про автомобілі, зібрані до жовтня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Автомобілі будуть відкликані з ринку в США та Канаді.

Повідомляється, що сутність проблеми полягає в тому, що алюмінієві болти, за допомогою яких кріпиться посилювач керма, можуть іржавіти та руйнуватися. Щоправда, ця несправність поки що не призвела до аварій.

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У Tesla наголосили, що корозія цих болтів може зустрічатися у Model X в регіонах із холодним кліматом, де для боротьби з ожеледицею на дорогах використовують сіль.