Над Токіо пролетів яскравий метеор

Яскравий метеор пролетів над японською столицею Токіо сьогодні вночі.

Про це повідомляє The Japan Times.

«Яскравий метеор перетнув небо над Токіо у четвер вночі», - йдеться у повідомленні.

При цьому багато людей заявили у соцмережах, що чули його вибух.

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Саме природне явище було зафіксовано близько 02:30 годині ночі.

Як зазначили у Національній астрономічній обсерваторії, метеори спостерігають в Японії кожного місяця, проте, це рідкісне явище, коли люди можуть чути звуки від нього.