TikTok і не тільки: Індія заборонила китайські додатки

Індійський уряд ухвалив рішення про заборону десятків розроблених у Китаї мобільних додатків, включаючи знаменитий TikTok.

Про це повідомляє BBC.

"Уряд Індії заборонив TikTok та десятки інших створених у КНР додатків, оскільки, на його думку, вони становляють загрозу для безпеки країни", - йдеться в повідомленні.

Індійська влада у відповідній заяві наголосила, що ці мобільні додатки "завдали шкоди суверенітету та цілісності Індії, обороні Індії, безпеці державного та громадського порядку».

Загалом ця заборона стосується 59 додатків. Серед них, окрім популярної соцмережіTikTok, є також дуже поширена серед жителів Індії месенджер WeChat.

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Така ситуація пов’язана з нещодавнім китайсько-індійським загостренням на кордоні в високогір’ях Гімалаїв. Так, у червні через прикордонні сутички загинуло щонайменше 20 індійських військових.

Як відомо, Індія є найбільшим закордонним ринком для TikTok: там цей додаток має близько 120 мільйонів користувачів.