Глава стрімінгових сервісів Disney йде з компанії після 25 років роботи заради TikTok

Керівник підрозділу потокового відео Disney Кевін Маєр покидає свій пост після 25 років роботи на компанію та збирається очолити популярну соціальну мережу TikTok.

Про це повідомляє AFP.

«Багатий досвід Кевіна щодо створення успішного глобального бізнесу робить його надзвичайно корисним для нашої місії надихати на творчість користувачів у всьому світі», - йдеться у заяві засновника компанії ByteDance, яка володіє TikTok, Чжана Їміна.

У компанії Disney Маєр відповідав за запуск стримінгових сервісів ESPN+, Disney+ та інтеграцію Hulu. Також він сприяв стратегічним придбанням — купівлі студії 21st Century Fox.

У TikTok Маєр буде відповідати за глобальний розвиток і нагляд за корпоративними функціями.

«Я радий допомогти очолити наступний етап подорожі ByteDance», - заявив Маєр.

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Як відомо, TikTok ー соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій. Сервіс запущено у вересні 2016 року китайською компанією ByteDance, це найпопулярніша платформа для коротких відео в Азії, яка поширилася на інші частини світу і швидко набирає популярність.

Застосунок дозволяє користувачам створювати музичні, танцювальні, комедійні та інші відео тривалістю до 15 секунд. Кількість користувачів програми сягнула 500 млн зі 150 країн.