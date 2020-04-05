Disney назвала нові дати виходу своїх кіноновинок

Disney назвала нові дати виходу своїх кіноновинок

Укрінформ
Студія Disney назвала нові дати виходу фільмів, реліз яких був відкладений через коронавірус.

Прем'єру "Мулан" тепер запланували на липень, "Чорної вдови" - на листопад, а "Круїз по джунглях" відкладено на рік, повідомляє The Hollywood Reporter.

Відзначається, що студія прийняла рішення випустити фільм "Артеміс Фаул" безпосередньо в сервісі Disney+, без виходу в кінотеатрах. Разом з тим, для більшості своїх фільмів Disney обрала традиційний шлях релізу.

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Нові дати виходу фільмів Disney:

  • "Мулан" - 24 липня
  • "Чорна вдова" - 6 листопада
  • "Вічні" - 12 лютого 2021
  • "Круїз по джунглях" - 30 липня 2021
  • "Доктор Стрендж 2" - 5 листопада 2021
  • "Тор: Любов і грім" - 18 лютого 2022
  • "Чорна пантера 2" - 6 травня 2022
  • "Капітан Марвел 2" - 8 липня 2022

Нагадаємо: раніше Disney оцінила збитки від спалаху коронавірусу в Китаї у 175 мільйонів доларів. У таку суму обійшлося компанії закриття парків розваг Disneyland в Шанхаї та Гонконгу.

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