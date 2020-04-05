Disney назвала нові дати виходу своїх кіноновинок
Укрінформ
Студія Disney назвала нові дати виходу фільмів, реліз яких був відкладений через коронавірус.
Прем'єру "Мулан" тепер запланували на липень, "Чорної вдови" - на листопад, а "Круїз по джунглях" відкладено на рік, повідомляє The Hollywood Reporter.
Відзначається, що студія прийняла рішення випустити фільм "Артеміс Фаул" безпосередньо в сервісі Disney+, без виходу в кінотеатрах. Разом з тим, для більшості своїх фільмів Disney обрала традиційний шлях релізу.
Нові дати виходу фільмів Disney:
- "Мулан" - 24 липня
- "Чорна вдова" - 6 листопада
- "Вічні" - 12 лютого 2021
- "Круїз по джунглях" - 30 липня 2021
- "Доктор Стрендж 2" - 5 листопада 2021
- "Тор: Любов і грім" - 18 лютого 2022
- "Чорна пантера 2" - 6 травня 2022
- "Капітан Марвел 2" - 8 липня 2022
Нагадаємо: раніше Disney оцінила збитки від спалаху коронавірусу в Китаї у 175 мільйонів доларів. У таку суму обійшлося компанії закриття парків розваг Disneyland в Шанхаї та Гонконгу.