Disney назвала нові дати виходу своїх кіноновинок

Студія Disney назвала нові дати виходу фільмів, реліз яких був відкладений через коронавірус.

Прем'єру "Мулан" тепер запланували на липень, "Чорної вдови" - на листопад, а "Круїз по джунглях" відкладено на рік, повідомляє The Hollywood Reporter.

Відзначається, що студія прийняла рішення випустити фільм "Артеміс Фаул" безпосередньо в сервісі Disney+, без виходу в кінотеатрах. Разом з тим, для більшості своїх фільмів Disney обрала традиційний шлях релізу.

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Нові дати виходу фільмів Disney:

"Мулан" - 24 липня

"Чорна вдова" - 6 листопада

"Вічні" - 12 лютого 2021

"Круїз по джунглях" - 30 липня 2021

"Доктор Стрендж 2" - 5 листопада 2021

"Тор: Любов і грім" - 18 лютого 2022

"Чорна пантера 2" - 6 травня 2022

"Капітан Марвел 2" - 8 липня 2022

Нагадаємо: раніше Disney оцінила збитки від спалаху коронавірусу в Китаї у 175 мільйонів доларів. У таку суму обійшлося компанії закриття парків розваг Disneyland в Шанхаї та Гонконгу.