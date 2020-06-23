Японський суперкомп'ютер Fugaku визнали найпотужнішим у світі

Вперше за дев'ять років один із японських суперкомп'ютерів був визнаний найпотужнішим у світі.

Про це повідомляє NHK.

«Суперкомп'ютер Fugaku, розроблений дослідним інститутом RIKEN і компанією-гігантом виробництва електронної продукції Fujitsu, зайняв перше місце в рейтингу швидкодії, що складається два рази на рік. Рейтинг був проголошений на одній із міжнародних конференцій експертів в понеділок», - йдеться в повідомленні.

Суперкомп'ютер розміщений на одному з об'єктів у місті Кобе в західній частині Японії. У світовій рейтинг ця обчислювальна машина увійшла вперше.

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Суперкомп'ютер Fugaku перевершив суперників у чотирьох із шести головних категорій, включаючи швидкість обчислень.

Він виконав понад 400 петафлопсів, або квадрильйонів операцій з плаваючою десятковою крапкою в секунду. Це приблизно втричі швидше за показник американського суперкомп'ютера, який очолював попередній рейтинг.

Крім того, Fugaku посів перші місця у трьох інших категоріях, що вимірюють продуктивність методів комп'ютерних обчислень для промислового застосування, додатків штучного інтелекту, а також аналізу «великих даних».