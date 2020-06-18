У Чехії з’явиться мережа 5G

Мобільний оператор О2 розгорне в деяких регіонах Чехії першу у країні мережу 5G.

Про це із посиланням на заяву компанії повідомляє Xinhua.

“Нове покоління мобільної мережі надасть до десяти разів швидше з’єднання у порівнянні із 4G, що широко використовується нині. Утім 5G - це не лише швидше звантаження. У реальному житті ми хочемо перевірити, як мережа працює під час навантаження та залучення елементів “смарт-сіті”, а також в інших стратегічних сферах економіки”, - сказав із цього приводу генеральний директор О2 Їндріх Фремут.

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Зазначається, що на першому етапі лише близько 15% жителів Праги будуть покриті мережею 5G переважно у центральному історичному районі міста.

Нагадаємо: О2 - перший чеський мобільний оператор, який комерційно пропонує користувачам зв’язок п’ятого покоління. Утім конкуренти з Vodafone й T-Mobile вже розпочали випробовування мереж 5G у різних регіонах країни.