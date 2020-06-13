Канада розширює мережу 5G

Канадський мобільний оператор Bell запустив зв’язок п’ятого покоління у кількох великих містах країни.

Про це йдеться у поширеному компанією пресрелізі.

“Bell оголошує про запуск найбільшої у Канаді бездротової мережі 5G, пропонуючи безпрецедентну швидкість мобільного інтернету та найбільший вибір смартфонів, що підтримують 5G”, - зазначається у документі.

Зараз мережа 5G від Bell доступна у Монреалі, Торонто, Калгарі, Едмонтоні й Ванкувері.

“У той час як бездротові технології наступного покоління збільшують швидкість та місткість, покриття 5G буде розширено на більшу кількість населених пунктів, пропонуючи протягом наступних років безпрецедентний зв’язок та нескінченну кількість нових додатків для підприємців та приватних осіб”, - наголосили у компанії.

Як повідомлялося, раніше про запуск мережі 5G у Ванкувері, Торонто, Оттаві та Монреалі оголосив інший мобільний оператор - Rogers.

Усі три основні канадські мобільні оператори (Bell, Rogers та Telus) відмовилися від співпраці з китайською компанією Huawei у розбудові мережі 5G, віддавши натомість перевагу скандинавським Nokia та Erisccon.