Над Марсом помітили зелений серпанок із “підсвіткою”

Астрономи помітили зелене сяйво в атмосфері Червоної планети.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, воно викликане атомами кисню, які вивільняються через вплив сонячного світла. Сяйво помітили за допомогою апарату Trace Gas Orbiter (TGO).

Апарат було збудовано за програмою ExoMars спеціалістами європейського і російського космічних агентств.

«Це приємний результат», - сказав доктор Маніш Патель з Відкритого університету Великої Британії.

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За словами вчених, помічене світіння атмосфери Марсу відрізняється від полярних сяйв, які можна побачити на Землі та інших планетах.

Вони виникають через взаємодію атмосфери і заряджених частинок сонячного вітру. На Землі такі події потрапляють під вплив сильного магнітного поля нашої планети, яке відштовхує молекули до полюсів. На Марсі ж не виникає такого ефекту через те, що у планети немає глобального магнітного поля.

Раніше астронавти також спостерігали зеленувате сяйво атмосфери Землі. Тепер аналогічне явище помітили і на Марсі. В атмосфері нашої планети багато кисню, але на Марсі він присутній тільки як продукт розпаду вуглекислого газу. Сонячне світло діє на молекулу СО2, в результаті чого вивільняються атоми кисню, які і надають зеленуватого сяйва атмосфері.

Як зазначається, кисневе сяйво в атмосфері Марсу було помічено на висоті 80-120 кілометрів.

Фото: NASA, ESA