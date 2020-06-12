NASA відклало запуск марсохода

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) відклало на три дні відправлення марсоходу Perseverance на червону планету через дефект із обладнанням наземної системи.

Про це повідомляється на сайті місії американського відомства.

«NASA й ULA (приватна компанія – ред.) наразі націлилися на 20 липня для запуску, в рамках місії Марс-2020, марсоходу Perseverance на ракеті Atlas V з космодрому у Флориді», - повідомили в Управлінні.

Як зауважили в американському відомстві, додатковий час необхідний для вирішення проблеми з обладнанням наземної системи.

У NASA заявили, що запуск запланований на 16:15 годину за київським часом. Вікно для запуску буде відкритим впродовж двох годин.

Очікується, що марсохід приземлиться 18 лютого 2021 року на кратері Джезеро червоної планети, а його місія триватиме 687 діб, або щонайменше один марсовий рік.

Як зазначає портал Space, раніше запуск планувався на 17 липня, проте, через дефект з краном марсоходу ухвалили рішення відтермінувати запуск.

Фото: NASA