В Японії журналісти "обкатали" новий суперекспрес

В Японії відбулася презентаційна поїздка нового швидкісного експреса "сінкансен", який курсуватиме зі швидкістю 285 км/год.

Про це повідомляє NHK.

"Японська залізнична компанія JR Tokai запросила працівників засобів масової інформації на демонстраційну поїздку на швидкісному експресі "сінкансен" нової серії N700S", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, ця серія є першою повністю модернізованою моделлю за 13 років. З 1 липня нові поїзди, що складаються з 16 вагонів, почнуть курсувати по лінії "Токайдо-сінкансен", яка зв'язує найбільші мегаполіси країни - Токіо й Осаку.

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Новий експрес розвиває експлуатаційну швидкість 285 км на годину, що відповідає показникам попередньої моделі цієї серії. Однак, зазначає агентство, N700S став більш безшумним. Крім того, особлива аеродинаміка забезпечує зменшення опору повітря.

Фото: jrailpass.com