3D-принтер та VR окуляри: Зеленському показали розробки Чернігівської політехніки
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Ректор університету Сергій Шкарлет ознайомив главу держави з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів. Зокрема, Президенту продемонстрували виготовлений колективом і студентами вишу карт для юніорів. Студенти розповіли, що нині в розробці – карт для дорослих”, - ідеться в повідомленні.
Своєю чергою Зеленський заохотив студентів попрацювати й над проєктом електрокара.
Також Президенту продемонстрували верстати для різьби по дереву, створений в університеті 3D-принтер, портативне фотоелектричне джерело живлення для військового застосування тощо.
“Серед цікавих розробок очільник закладу виділив окуляри віртуальної реальності, які використовуються у навчанні. За допомогою спеціальної програми у віртуальній реальності можна побачити, що відбудеться за тих чи інших дій під час ремонту обладнання”, - розповіли в ОП.
Крім того, Президент поспілкувався з членами студентської ради, оглянув кілька приміщень навчального закладу, зокрема пресцентр та актову залу, і ознайомився з умовами, в яких студенти здобувають знання.
В одній з аудиторій, до якої зайшов Президент, саме тривав онлайн-іспит, тож глава держави на власні очі побачив, як це відбувається.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 10 червня перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.
Фото: president.gov.ua