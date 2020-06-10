3D-принтер та VR окуляри: Зеленському показали розробки Чернігівської політехніки

Президент Володимир Зеленський ознайомився з науково-технічними розробками й досягненнями студентів і викладачів Національного університету “Чернігівська політехніка”, серед яких карт для юніорів, 3D-принтер та окуляри віртуальної реальності.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Ректор університету Сергій Шкарлет ознайомив главу держави з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів. Зокрема, Президенту продемонстрували виготовлений колективом і студентами вишу карт для юніорів. Студенти розповіли, що нині в розробці – карт для дорослих”, - ідеться в повідомленні.

Своєю чергою Зеленський заохотив студентів попрацювати й над проєктом електрокара.

Також Президенту продемонстрували верстати для різьби по дереву, створений в університеті 3D-принтер, портативне фотоелектричне джерело живлення для військового застосування тощо.

“Серед цікавих розробок очільник закладу виділив окуляри віртуальної реальності, які використовуються у навчанні. За допомогою спеціальної програми у віртуальній реальності можна побачити, що відбудеться за тих чи інших дій під час ремонту обладнання”, - розповіли в ОП.

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Крім того, Президент поспілкувався з членами студентської ради, оглянув кілька приміщень навчального закладу, зокрема пресцентр та актову залу, і ознайомився з умовами, в яких студенти здобувають знання.

В одній з аудиторій, до якої зайшов Президент, саме тривав онлайн-іспит, тож глава держави на власні очі побачив, як це відбувається.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 10 червня перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.

Фото: president.gov.ua