Зеленський обговорив з чернігівськими підприємцями закупівлю вітчизняної продукції

Президент Володимир Зеленський на Чернігівщині обговорив з представниками бізнесу питання ввізного мита на сировину, закупівлі продукції в національних виробників, внутрішню логістику та збільшення експорту.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Мені щойно подарували книжку «Чернігів – місто легенд». Ми тут для того, щоб Чернігів був не тільки містом легенд, а й містом реальності»,– зауважив Зеленський на початку зустрічі.

Як розповіли в ОП, представники бізнесу поскаржилися на високе спеціальне ввізне мито в розмірі 18% на сировину, що збільшує собівартість продукції.

Зеленський телефоном звернувся до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо розв’язання цієї проблеми.

«Міністерство економіки узагальнило це питання – і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати це мито. Вирішення цього питання зрозуміле, і ми це зробимо», – сказав Президент.

У свою чергу представники легкої промисловості зауважили, що для їхньої галузі найважливіше – це збереження робочих місць. Але внутрішній ринок, за їхніми словами, України, де обсяг споживання сягає щонайменше 170 млрд грн, сьогодні заповнений контрабандою та секонд-хендом, а частка продукції вітчизняних виробників – 15-20%.

Підприємці закликали владу при закупівлі засобів індивідуального захисту надати пріоритет українським виробникам, які переорієнтувалися на виготовлення цієї продукції через епідемію коронавірусу.

Президент пообіцяв, що ДП «Медичні закупівлі України» незабаром розпочне закупівлю засобів індивідуального захисту насамперед в українських виробників.

Глава держави пояснив, що від початку епідемії коронавірусу через повну відсутність в українських лікарнях та аптеках засобів індивідуального захисту було ухвалено рішення закуповувати медичні товари за кордоном через спеціальний фонд. Але коли закупівлі медзасобів були передані в Міністерство охорони здоров’я, за його словами, пріоритетом стали національні виробники.

«МОЗу поставили завдання № 1: зустрітися з вітчизняними виробниками, які повинні були за цей час переорієнтуватися на своє виробництво, і працювати насамперед з нашими виробниками», – підкреслив Зеленський.

Представники аграрного бізнесу також наголосили на важливості доступних кредитів, сприяння у збільшенні експорту, поліпшенні логістики на внутрішньому ринку тощо.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.