До Землі наближається небезпечний астероїд

Астрономи Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) встановили, що астероїд 163348 (2002 NN4) максимально наблизиться до Землі вже цієї суботи.

Про це повідомляє Daily Star.

«NASA слідкує за величезним астероїдом, який за розміром може бути більшим за Емпайр-Стейт-Білдінг (у Нью-Йорку – ред.) і який цього тижня пролетить в орбіті Землі», - йдеться у повідомленні.

За даними NASA, астероїд 163348 (2002 NN4) наблизиться до Землі вже цієї суботи, 6 червня. Його розмір оцінюється між 250 й 750 м, що більше за Емпайр-Стейт-Білдінг (443 м).

Науковці не вважають, що астероїд зіштовхнеться із Землею. Він має пролетіти повз нашу планету на відстані у близько 5,2 млн кілометрів. Швидкість його становить 5,2 км/сек.

За оцінкою співробітників NASA, наступного разу астроїд наблизиться до Землі вже у 2024 році.