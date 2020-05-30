NASA і SpaceX вдруге спробують відправити астронавтів на МКС

Компанія SpaceX у співпраці з NASA планує 30 травня о 22:22 (за Києвом) запустити на Міжнародну космічну станцію пілотований корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.

Запуск мав відбутися 27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через негоду.

У ВПС США повідомили, що запуск космічного корабля знову можуть відтермінувати.

Зазначається, існує 50-тивідсоткова ймовірність того, що погодні умови в районі запуску корабля Crew Dragon не дозволять відправити його на МКС 30 травня. Крім того, у 40% оцінюється ймовірність зриву запуску корабля на наступний день - 31 травня.

SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски до США, що припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA змушена відправляти астронавтів на російських космічних кораблях «Союз».

Перший запуск Crew Dragon був проведений у березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі та повернувся на Землю.