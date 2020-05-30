NASA і SpaceX вдруге спробують відправити астронавтів на МКС

NASA і SpaceX вдруге спробують відправити астронавтів на МКС

Укрінформ
Компанія SpaceX у співпраці з NASA планує 30 травня о 22:22 (за Києвом) запустити на Міжнародну космічну станцію пілотований корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.

Запуск мав відбутися  27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через негоду.

У ВПС США повідомили, що запуск космічного корабля знову можуть відтермінувати.

Зазначається, існує 50-тивідсоткова ймовірність того, що погодні умови в районі запуску корабля Crew Dragon не дозволять відправити його на МКС 30 травня. Крім того, у 40% оцінюється ймовірність зриву запуску корабля на наступний день - 31 травня.

SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски до США, що припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA змушена відправляти астронавтів на російських космічних кораблях «Союз».

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Перший запуск Crew Dragon був проведений у березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі та повернувся на Землю.

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