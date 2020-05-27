SpaceX уперше відправить астронавтів на МКС
Про деталі запуску уночі написав один з учасників проєкту, фахівець у галузі аеронавтики і досліджень космічного простору, український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату) на своїй сторінці у Facebook.
«Завтра буде важливий день. Кожен з нас чітко знає свою роль. Є план «В», план «С» і навіть плани «D» і «Е». Команда тренована і готова. Отже, завтра. 27 травня, о 4:33 РМ EDT (23:33 за Києвом), капсула Crew Dragon від SpaceX стартує до Міжнародної космічної станції (ISS) з майданчика PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді», - йдеться у дописі.
За словами Васильєва, астронавти Боб Бенкен і Даґ Герлі стануть першими астронавтами, котрі полетять з американської землі, на американському космічному кораблі, починаючи з 2011 року, коли була закрита пілотована програма «Космічний човник». Українець також оцінив ризик для екіпажу космічного корабля. «Ризик, звісно, є. Ймовірність небезпеки для життя екіпажу - LOC, складає 1 до 276. (У програмі Space Shuttle вона складала 1 до 68). Ризик для місії складає 1 до 60», - написав він, додавши, що під час місії будуть випробовувані і ручний, і автоматичний режими польоту і зміни траєкторій. «Не пропустіть шоу», - закликав Васильєв
Президент США Дональд Трамп планує бути присутнім під час запуску корабля Crew Dragon з двома астронавтами на борту з космодрому у Флориді.
Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях «Союз».
Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі і повернувся на Землю. У кінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.
Видання Forbes USA повідомляло, що упродовж декількох тижнів обидва астронавти перебували на карантині і дотримувалися суворих правил соціальної дистанції, щоб не допустити потрапляння коронавірусу на МКС.
Андрій Васильєв є українським журналістом і письменником бурятського походження, який пише і видається під псевдонімом Дорж Бату. Народився м. Улан-Уде. Закінчив Бурятський державний університет, за фахом - історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю. Працював ведучим у програмі у ДТРК «Бурятія», кореспондентом та керівником бюро у Західній Україні на Інтері, журналістом на телеканалах «Тоніс», «1+1» та Голосі Америки. Член Медіакорпусу ООН. До України переїхав у 2002 році, де вивчив українську мову. Згодом переїхав у США. З 2013 року — працює у галузі аеронавтики і досліджень космічного простору. Веде україномовний блог, де описує як свою роботу, так і ділиться новими літературними дописами. Васильєв є автором кількох художніх творів. Зокрема, у 2018 році він видав книжку «Франческа. Повелителька траєкторій» (Наклад 4 рази додруковувався), а у 2019 році - продовження «Франческа. Володарка офіцерського жетона».