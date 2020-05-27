SpaceX уперше відправить астронавтів на МКС

Компанія SpaceX у середу, 27 травня, планує запустити з території США перший за 10 років корабель Crew Dragon V2 з астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції.

Про деталі запуску уночі написав один з учасників проєкту, фахівець у галузі аеронавтики і досліджень космічного простору, український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату) на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра буде важливий день. Кожен з нас чітко знає свою роль. Є план «В», план «С» і навіть плани «D» і «Е». Команда тренована і готова. Отже, завтра. 27 травня, о 4:33 РМ EDT (23:33 за Києвом), капсула Crew Dragon від SpaceX стартує до Міжнародної космічної станції (ISS) з майданчика PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді», - йдеться у дописі.

За словами Васильєва, астронавти Боб Бенкен і Даґ Герлі стануть першими астронавтами, котрі полетять з американської землі, на американському космічному кораблі, починаючи з 2011 року, коли була закрита пілотована програма «Космічний човник». Українець також оцінив ризик для екіпажу космічного корабля. «Ризик, звісно, є. Ймовірність небезпеки для життя екіпажу - LOC, складає 1 до 276. (У програмі Space Shuttle вона складала 1 до 68). Ризик для місії складає 1 до 60», - написав він, додавши, що під час місії будуть випробовувані і ручний, і автоматичний режими польоту і зміни траєкторій. «Не пропустіть шоу», - закликав Васильєв

Президент США Дональд Трамп планує бути присутнім під час запуску корабля Crew Dragon з двома астронавтами на борту з космодрому у Флориді.

Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях «Союз».

Читайте також: Трамп відвідає запуск Crew Dragon з космодрому у Флориді

Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі і повернувся на Землю. У кінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Видання Forbes USA повідомляло, що упродовж декількох тижнів обидва астронавти перебували на карантині і дотримувалися суворих правил соціальної дистанції, щоб не допустити потрапляння коронавірусу на МКС.

Андрій Васильєв є українським журналістом і письменником бурятського походження, який пише і видається під псевдонімом Дорж Бату. Народився м. Улан-Уде. Закінчив Бурятський державний університет, за фахом - історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю. Працював ведучим у програмі у ДТРК «Бурятія», кореспондентом та керівником бюро у Західній Україні на Інтері, журналістом на телеканалах «Тоніс», «1+1» та Голосі Америки. Член Медіакорпусу ООН. До України переїхав у 2002 році, де вивчив українську мову. Згодом переїхав у США. З 2013 року — працює у галузі аеронавтики і досліджень космічного простору. Веде україномовний блог, де описує як свою роботу, так і ділиться новими літературними дописами. Васильєв є автором кількох художніх творів. Зокрема, у 2018 році він видав книжку «Франческа. Повелителька траєкторій» (Наклад 4 рази додруковувався), а у 2019 році - продовження «Франческа. Володарка офіцерського жетона».