Астрономи виявили галактику у формі кільця

Міжнародна група астрономів виявила галактику R5519 за близько 11 мільярдів світлових років від Землі.

Про це повідомляє портал New Atlas.

"Галактика у формі кільця під назвою R5519 розташована далеко від Землі, а саме за 10,8 мільярда світлових років", - йдеться у повідомленні.

Маса нової галактики майже дорівнює масі Чумацького Шляху, в якій розташована Сонячна система, однак нововиявлена галактика народжує зірки у 50 разів швидше.

Діаметр діри R5519 становить понад 30 тисяч світлових років.

На думку астрономів, R5519 отримала свою форму після того, як зіштовхнулася з іншою галактикою у Всесвіті. Раніше ж вона мала форму тонкого диска.

Фото з сайту newatlas.com