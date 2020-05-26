Мінцифри презентувало освітній серіал про кібербезпеку

Мінцифри презентувало освітній серіал про кібербезпеку

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Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України презентувало серіал про кібербезпеку для платформи "Дія.Цифрова освіта".

Його представила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми презентуємо новий освітній серіал, який називається "Кіберняні"... Злочинці та шахраї є не тільки у реальному світі. Ми за підтримки наших партнерів створили серіал про кібербезпеку", — заявила вона.

Серіал складається з 10 серій. З нього українці дізнаються, як безпечно користуватися смартфоном, ноутбуком, домашнім комп'ютером та навіть роутером, захистити свої дані, генерувати надійні паролі, безпечно купувати онлайн.

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Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити понад 20 освітніх серіалів.

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