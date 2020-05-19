Мінцифри презентувало освітній серіал "Відкриті дані для бізнесу"

Міністерство цифрової трансформації України презентувало серіал для платформи "ДІЯ. Цифрова освіта" — "Відкриті дані для бізнесу".

Серіал представила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відкриті дані — це дуже важлива тема. Сьогодні разом із партнерами ми представляємо короткий оглядовий серіал на платформі "ДІЯ. Цифрова освіта". Коли ви його подивитесь, то зможете застосовувати відкриті дані для перевірки потенційного партнера у бізнесі, постачальника, вибору найкращої водойми для відпочинку з сім'єю", — повідомила вона.

У міністерстві уточнили, що серіал дає відповіді на такі питання глядачів: що таке відкриті дані та яка від них користь для бізнесу; де шукати дані і що робити, якщо не вистачає необхідного набору даних; як можна використовувати дані для розвитку бізнесу — ризики і бізнес-моделі; які корисні проєкти та сервіси на основі відкритих даних є в Україні.

Як повідомлялося, до кінця року у Міністерстві цифрової трансформації України планують запустити більше 20 освітніх серіалів.