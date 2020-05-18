Мінцифри презентуватиме новий освітній серіал «Відкриті дані для бізнесу»

Міністерство цифрової трансформації анонсувало новий серіал для платформи "Дія.Цифрова освіта" — «Відкриті дані для бізнесу».

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"19 травня Мінцифри спільно з USAID/UK aid проєктом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» презентують новий освітній серіал", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що у серіалі дадуть відповіді, зокрема, на такі питання: що таке відкриті дані та яка від них користь для бізнесу; де шукати дані і що робити, якщо не вистачає необхідного набору даних; як можна використовувати дані для розвитку бізнесу — ризики і бізнес-моделі; які корисні проєкти та сервіси на основі відкритих даних є в Україні.

Як повідомлялося, 30 квітня Міністерство цифрової трансформації України презентувало серіал «Цифрові гроші».