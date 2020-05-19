У Харкові створили кабіну для дезінфекції від вірусів

Тунельну кабіну для дезінфекції людей, яка не пропустить віруси, створили розробники харківського підприємства Zotti.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Процес дезінфекції триває п'ять секунд - і можна виходити, при цьому ваш одяг, руки, ноги, обличчя залишаються сухими.

У Харкові створили кабіну для дезінфекції / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як зазначають розробники, насос під високим тиском перетворює розчин дезінфікуючої рідини в туман, здатний заповнити кожен мікрон поверхні, а значить, очистити її від мікробів і вірусів.

"Подібні кабіни зараз, у період карантину, використовуються в різних країнах світу – від Туреччини до Китаю. Ми запозичили тільки ідею, але наситили її власними новаціями. Приміром, у нас встановлений датчик температури тіла, і при занадто високому показнику попереджає червона підсвітка. Також є безконтактний дезінфектор для рук, є система оповіщення готовності кабіни до чергової дезінфекції, встановлений піддон для збору відпрацьованої рідини", - пояснює один із розробників Борис Цеханський.

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За його словами, такі кабіни можуть бути встановлені в приміщенні і на вулиці, в метро та аеропорту, причому габарити дозволяють проходити через такий контроль навьть матері з дитячою коляскою.

За його словами, у новинки вже є замовники.