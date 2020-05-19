У Харкові створили кабіну для дезінфекції від вірусів

У Харкові створили кабіну для дезінфекції від вірусів

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Укрінформ
Тунельну кабіну для дезінфекції людей, яка не пропустить віруси, створили розробники харківського підприємства Zotti.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Процес дезінфекції триває п'ять секунд - і можна виходити, при цьому ваш одяг, руки, ноги, обличчя залишаються сухими.

У Харкові створили кабіну для дезінфекції / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як зазначають розробники, насос під високим тиском перетворює розчин дезінфікуючої рідини в туман, здатний заповнити кожен мікрон поверхні, а значить, очистити її від мікробів і вірусів.

"Подібні кабіни зараз, у період карантину, використовуються в різних країнах світу – від Туреччини до Китаю. Ми запозичили тільки ідею, але наситили її власними новаціями. Приміром, у нас встановлений датчик температури тіла, і при занадто високому показнику попереджає червона підсвітка. Також є безконтактний дезінфектор для рук, є система оповіщення готовності кабіни до чергової дезінфекції, встановлений піддон для збору відпрацьованої рідини", - пояснює один із розробників Борис Цеханський.

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За його словами, такі кабіни можуть бути встановлені в приміщенні і на вулиці, в метро та аеропорту, причому габарити дозволяють проходити через такий контроль навьть матері з дитячою коляскою.

За його словами, у новинки вже є замовники.

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