У роботі YouTube стався збій, який відчули й в Києві

У роботі YouTube стався збій, який відчули й в Києві

Укрінформ
У роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в українській столиці.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 2:00 до 3:20 години за київським часом.

Більшість користувачів (73%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 18% відзначили проблеми з вебсайтом, а 7% - з логіном.

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Скарги надходили із США, Польщі, Японії, Австралії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у Києві.

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