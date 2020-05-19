У роботі YouTube стався збій, який відчули й в Києві
Укрінформ
У роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в українській столиці.
Про це повідомляє портал Downdetector.
Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 2:00 до 3:20 години за київським часом.
Більшість користувачів (73%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 18% відзначили проблеми з вебсайтом, а 7% - з логіном.
Скарги надходили із США, Польщі, Японії, Австралії та інших країн.
В Україні найбільше проблем спостерігалося у Києві.