У роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули і в Україні
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який також був відчутний в столиці України.
Про це повідомляє Downdetector.
Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 1:00 до 2:00 години ночі за київським часом.
Близько 7% проблем були пов’язані з публікацією постів. Ще 10%скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 82% - зі стрічкою.
Скарги надходили зі США, Великої Британії, Австрії та інших країн.
В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Києві.
Як повідомлялося, попередній масштабний збій в роботі Instagram стався 29 квітня.