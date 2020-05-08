У роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули і в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який також був відчутний в столиці України.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 1:00 до 2:00 години ночі за київським часом.

Близько 7% проблем були пов’язані з публікацією постів. Ще 10%скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 82% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Великої Британії, Австрії та інших країн.

Читайте також: У роботі YouTube стався збій

В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Києві.

Як повідомлялося, попередній масштабний збій в роботі Instagram стався 29 квітня.