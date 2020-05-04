У роботі YouTube стався збій

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 3:47 до 5.47 години за київським часом.

Більшість користувачів (71%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 20% відзначили проблеми з вебсайтом, а 8% - завантаженням відео.

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Скарги надходили і з США, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн.

Як повідомлялося, в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій.

Фото: Dpa