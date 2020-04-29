У роботі Instagram стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 6:36 до 7:36 години ранку за київським часом.

Близько третини користувачів (36%) поскаржилися на проблеми з публікацією постів, 24% відзначили негаразди зі Stories, а 39% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Великої Британії, Румунії, Малайзії та інших країн.

Як повідомлялося, 27 квітня в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, який відчули й у столиці України.