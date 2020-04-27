У роботі Facebook стався збій, який відчули і в Києві

У роботі соціальної мережі Facebook стався збій, який відчули й в столиці України.

Про це повідомляє Downdetector.

Збої у соціальній мережі тривали з 2:30 до 5:30 за Києвом.

Проблеми спостерігалися в США, Венесуелі, Франції та ряді інших країн.

В Україні найбільша кількість скарг була зафіксована користувачами з Києва.

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Більшість користувачів (18%) не могли увійти у свій аккаунт у Facebook.

Ще у 71% не оновлювалася стрічка новин, у 9% повністю не працював сайт.