У роботі Facebook стався збій, який відчули і в Києві
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Facebook стався збій, який відчули й в столиці України.
Про це повідомляє Downdetector.
Збої у соціальній мережі тривали з 2:30 до 5:30 за Києвом.
Проблеми спостерігалися в США, Венесуелі, Франції та ряді інших країн.
В Україні найбільша кількість скарг була зафіксована користувачами з Києва.
Більшість користувачів (18%) не могли увійти у свій аккаунт у Facebook.
Ще у 71% не оновлювалася стрічка новин, у 9% повністю не працював сайт.