У роботі Instagram знову стався збій

У роботі соціальної мережі Instagram стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 4:45 до 8:45 години ранку за київським часом.

Близько третини користувачів (28%) поскаржилися на проблеми з логіном, 17% відзначили негаразди з сайтом, а 54% - зі стрічкою.

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Скарги надходили зі США, Панами, Великої Британії, Італії, Японії та інших країн.

Як повідомлялося, 21 квітня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій.