У роботі Instagram знову стався збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 4:45 до 8:45 години ранку за київським часом.
Близько третини користувачів (28%) поскаржилися на проблеми з логіном, 17% відзначили негаразди з сайтом, а 54% - зі стрічкою.
Скарги надходили зі США, Панами, Великої Британії, Італії, Японії та інших країн.
Як повідомлялося, 21 квітня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій.