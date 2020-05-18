Instagram додасть можливість закріплювати коментарі під фото

Instagram запускає нові функції для управління коментарями, щоб боротися з булінгом в соцмережі.

Про це пише The Village.

Користувачі зможуть видаляти одночасно до 25 коментарів під своїми фото, а також блокувати кілька облікових записів, які залишають негативні коментарі. В Instagram пояснюють, що це дозволить користувачам встановлювати тон спілкування у своїх акаунтах, закріплюючи вибрану кількість коментарів.

Також Instagram додасть функцію, яка дозволить керувати спогадами та тегами: користувачі зможуть вибирати, хто може згадувати й тегати їх у коментарях, підписах або Stories.