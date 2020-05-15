У Японії розробили надувний електроскутер, який можна скласти у рюкзак

У Японії розробили надувний електроскутер, який можна скласти у рюкзак

Укрінформ
Фахівці Токійського університету розробили надувний електричний скутер Poimo, який важить лише 5,5 кг.

Про це повідомляє BBC.

«У Японії презентували надувний електроскутер такого розміру, що він може уміститися в рюкзак», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розробники з Токійського університету заявляють, що за допомогою електричного насоса скутер Poimo можна надути лише за одну хвилину.

За їхніми словами, вони хотіли створити транспортний засіб, максимально безпечний при аварії.

Читайте також: У Британії показали новий елекросамокат за $6 тисяч

Дослідники додали, що мають намір ще зменшити вагу Poimo – зараз вона становить 5,5 кілограма.

Утім, зауважує видання, для керування навіть такою машиною у громадських місцях потрібен дозвіл місцевої влади.

Фото: University of Tokyo

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-