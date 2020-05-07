Супершвидкість: у США розробили камеру, яка може “впіймати” світлові хвилі
Про це повідомляється у пресрелізі вишу.
«Нова розроблена в лабораторії (КТУ – ред.) камера може знімати 70 трильйонів кадрів за секунду», - йдеться у пресрелізі.
Така швидкість є достатньою, аби, зокрема, сфотографувати світлові хвилі та флуоресцентного забарвлення біологічних молекул.
Як зазначили у виші, технологія називаються стисла надшвидкісна фотографія (CUSP).
Сама технологія CUSP поєднує лазер, що випромінює надзвичайно короткі імпульси лазерного світла, які тривають лише одну квадрильйона секунди (одну фемтосекунду) з оптикою та спеціалізованим типом камери. Оптика розбиває окремі фемтосекундні імпульси лазерного світла на ланцюг ще коротших імпульсів. При цьому кожен з цих імпульсів здатний створювати зображення в камері.
За даними розробників, ця технологія може відкрити нові шляхи досліджень у галузях, що включають фундаментальну фізику, мініатюризацію напівпровідників нового покоління та науки про життя.