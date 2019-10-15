Штучний інтелект допоміг вченим створити новий матеріал

Штучний інтелект допоміг вченим створити новий матеріал

Укрінформ
Вченим із Каліфорнійського технологічного інституту вдалося створити без проведення експериментів матеріал, що володіє неймовірною стисливістю та міцністю.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Дизайн метаматеріалів спирається на велику кількість експериментів і метод проб і помилок. Щоб виправити це і зробити пошук нових з'єднань більш систематичним, команда вчених із Каліфорнійського технологічного інституту створила штучний інтелект, який використовує процес машинного навчання для передбачення властивостей майбутніх матеріалів і програмування їхньої структури", - йдеться у повідомленні.

За словами провідного автора роботи, натхнення до нього прийшло при огляді сонячних вітрил. Він подумав про можливість створення такого матеріалу, велику площу якого можна було б стиснути у невеликий обсяг. Тоді, за його словами, ми могли б створити велосипеди, парасольки та безліч інших речей, які при бажанні можна скласти в кишеню.

Керуючись машинним навчанням, вчені виготовили два алгоритми, які разом перетворювали тендітні полімери на легені, відновлювальні та сверхстисливі метаматеріали. Програму макромасштабу вчені налаштували для розробки матеріалів із максимальною стисливістю, а мікромасштаб призначався для розробки з'єднань з високою міцністю і жорсткістю.

Як пояснюють автори роботи, найбільш важливим аспектом їхнього дослідження став не конкретний створений матеріал, а можливість досягнення раніше незмінних областей матеріалознавства за допомогою машинного навчання.

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Зазначається, що наступне покоління матеріалів повинно бути адаптивним, багатоцільовим. Це може бути досягнуто за допомогою матеріалів і з домінуючою структурою (метаматеріали), які використовують нові геометрії для досягнення безпрецедентних властивостей і функціональності.

Фото: naked-science.ru

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