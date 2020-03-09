У США представили "тепловий камуфляж", невидимий для тепловізора

Інженери з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили прототип «розумного» метаматеріалу, що здатний повністю приховати його носія від тепловізорів.

Про це повідомляє Naked Science.

На відміну від всіх аналогів, система з успіхом працює при різній температурі середовища і швидко підлаштовується під її зміни. Вчені представили новинку в статті, опублікованій в журналі Advanced Functional Materials. Коротко про неї розповідається в прес-релізі Університету Сан-Дієго.

Концепт, представлений командою професора Женькунь Ченя (Renkun Chen), здатен швидко нагріватися або остуджуватись, підлаштовуючись під поточні умови середовища. Менш ніж за хвилину він може підняти температуру своєї зовнішньої поверхні від 10 до 38 ° С, при цьому температура внутрішніх шарів залишається комфортною для тіла.

Для цього розробники використовували м'який, подібний воску, полімер з температурою плавлення близько 30 °С - як на поверхні шкіри. У спеку він робиться більш пластичним і текучим, а при більш холодній температурі твердне, хоча і зберігає ізолюючі властивості. А для маскування зовнішні шари матеріалу пронизані тонкими і гнучкими провідниками зі сплавів з термоелектричними властивостями - здатних виділяти і поглинати теплову енергію при проходженні струму.

Нарешті, вся система підключається до акумулятора і автоматично регулюється по бездротовому зв'язку, нагріваючи або охолоджуючи поверхню матеріалу в залежності від температури навколишнього середовища. За словами розробників, вона дозволяє активно маскувати об'єкт у широкому діапазоні температур, тоді як всі існуючі варіанти «теплового камуфляжу» діють пасивно, обмежуючи перенесення тепла від тіла назовні, і спрацьовують лише у певному вузькому діапазоні.

Справді, незважаючи на ряд повідомлень про роботи над активним тепловим камуфляжем, жоден подібний проект досі не доведений до практичного використання. Серед них можна згадати термоелектричні пластини Adaptiv розробки BAE Systems або Eltics однойменного ізраїльського стартапу: кілька років тому їх активно просували в ЗМІ, проте ні той, ні інший досі так і не застосовується. Можливо, вдаліше складеться майбутнє у нової, гнучкої і переносної системи.