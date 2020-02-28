У США представили витривалий смарт-годинник

Американська компанія Timex представила свій перший “розумний” годинник Timex Ironman R300 GPS.

Про це повідомляє The Verge.

“Timex Ironman R300 GPS доступний на сайті компанії Timex за 120 доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у “розумного” годинника є кілька цікавих функцій, включаючи сенсорний екран, навігатор GPS, можливість здійснювати телефонні дзвінки та навіть є можливість завантажувати дані з минулих тренувань.

Також у годиннику встановлена батарея, яка зможе працювати 25 днів.

Проте, за даними компанії, якщо на пристрої буде активований навігатор GPS, батарея без підзарядки зможе “протягнути” лише 20 годин.

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Зазначається, що Timex Ironman R300 GPS також є водостійким на глибині до 30 метрів.

Як повідомлялося, американська компанія Sprint презентувала “розумний” годинник WatchMeGo, який дозволяє батькам відстежувати місцеперебування своїх дітей.

Фото: www.theverge.com