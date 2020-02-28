Цитрус анонсував вихід Realme на український ринок

Компанія Цитрус представляє новий революційний молодіжний бренд, який відрізняється продуктивністю, стильним дизайном і якістю збірки.

Від творців ринку китайських смартфонів і чорної п'ятниці. Від першовідкривачів Meizu і Xiаomi, компанія Цитрус представляє новий революційний молодіжний бренд, що відрізняється продуктивністю, стильним дизайном, неймовірною якістю збірки та вельми заманливою ціною. Зустрічайте Realme вже цього березня.

Заснований у травні 2018 року, Realme стрімко увірвався на світові ринки і вже за перші 4 місяці здобув понад мільйон користувачів, що надало йому статусу найбільш швидкозростаючого бренда смартфонів у світі. Популярність бренда невпинно зростає - в жовтні 2019 року частка прихильників Realme становила вже понад 25 мільйонів.

Продукція Realme завоювала визнання за високу продуктивність у поєднанні з молодіжним стилем. Вік співробітників компанії, у середньому, не перевищує 30 років, що дозволило Realme досягти особливої популярності саме серед молоді.

Увійшовши до топ-7 світових брендів смартфонів, Realme здобув нагороду як найбільш динамічний бренд та отримав статус переможця Xiаomi, здатного обігнати його у продажах уже в найближчому майбутньому. Realme здійснив справжній фурор в Індії, продавши 1 мільйон телефонів упродовж 3 днів, а також перевершив рекорд продажів Південно-Східної Азії, ставши брендом №1 на ресурсі Lazada. А 30 грудня 2019 року, Realme увійшов до топ-5 брендів Іспанії.

Сьогодні Realme вже підкорив ринки понад 20 країн: Китай, Іспанія, Італія, Франція, Англія, Індія, Росія, Індонезія, В'єтнам, Таїланд, Малайзія, Пакистан, Єгипет та ін.

Лінійка продуктів компанії включає: смартфони, навушники, фітнес-трекери, технічні, естетичні аксесуари та мерч. Цьогоріч компанія поділилася новинами про роботу над створенням телевізорів і смарт-годинників.

В Україні буде представлено весь асортиментний ряд бренда.

Офіційна презентація і старт продажів відбудеться 4 березня 2020 року.

Фото: Цитрус