У Нігерії через Zoom вперше засудили людину до смертної кари

Про це пише видання BBC з посиланням на результати судового засідання.

Суддя з Лагоса Моджісола Дада засудив Олалекана Хаміда до смертної кари за вбивство матері його роботодавця. Слухання справи 4 травня тривало майже три години, на ньому віддалено були присутні адвокати й генеральний прокурор.

Чоловіка визнали винним у вбивстві, скоєному у 2018 році. Невідомо, чи планує він оскаржувати рішення. Згідно з нігерійським законодавством, вирок до його виконання повинен затвердити губернатор штату.

В організації Human Rights Watch переконані, що створення віртуального суду під час спалаху коронавірусу показує прагнення до правосуддя. Однак вирок до страти в такому форматі, на думку правозахисників, — архаїчне рішення, яке треба скасувати.

