Viber радить користуватись наскрізним шифруванням і повідомленнями, що зникають

Під час карантину у Viber рекомендують компаніям використовувати програми, які захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням для збереження своїх даних.

Про це директорка з глобального розвитку Rakuten Viber Анна Знаменська повідомила кореспонденту Укрінформу.

"Важливо не забувати про безпеку платформи для спілкування. Ми рекомендуємо використовувати програми, які захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Це означає, що всі повідомлення зашифровані, і треті особи не можуть їх переглянути. Якщо ви все одно хвилюєтеся, що ваші дані можуть потрапити комусь іншому, скористайтеся повідомленнями, які зникають", — заявила вона.

Як повідомлялося, Doctor Online та Київстар запустили у Viber чат-бот для протидії коронавірусу.