Google заявляє про найнижчий дохід за п'ять років

Доходи Google за перший квартал 2020 року на тлі економічного спаду є найнижчими для компанії за останні п'ять років.

Про це повідомляє АР.

«Google заявив про найменше зростання доходів майже за п'ять років, оскільки через пандемію скоротився продаж реклами в першому кварталі», - йдеться в повідомленні.

Материнська компанія Google - Alphabet Inc. - у першому кварталі 2020 року наростила чистий прибуток на тлі попиту на свої послуги в умовах пандемії. Прибуток компанії зріс на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме на 41,2 млрд доларів.

Однак такий показник є значним уповільненням зростання прибутку для компанії, яка регулярно генерує квартальні доходи з підвищенням на 20-25%.