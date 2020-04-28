Sotheby's та Google продадуть на торгах онлайн-зустрічі з зірками

Аукціонний будинок Sotheby's спільно з корпорацією Google з 1 по 8 травня проведе благодійний аукціон, лотами якого стануть онлайн-зустрічі зі знаменитостями.

Усі зібрані кошти підуть на благодійність організаціям по боротьбі з COVID-19, повідомляється на сайті Sotheby's.

"Sotheby's має давню традицію підтримувати благодійні організації у важкі часи. Ми з гордістю представляємо наш багатовіковий досвід та потужність наших інтернет-аукціонів, щоб протистояти впливу COVID-19. Завдяки партнерству Google та безлічі провідних діячів, які пообіцяли підтримати цей унікальний проєкт, ми сподіваємось, що зможемо забезпечити значущі ресурси для надзвичайних зусиль Міжнародного комітету порятунку, необхідних зараз як ніколи", - йдеться у заяві генерального директора Sotheby's Чарльза Стюарта.

Серед лотів, які розіграють у травні - онлайн-спілкування з колишніми держсекретарями США Гілларі Клінтон та Мадлен Олбрайт, ексглавою МЗС Британїі Девідом Мілібендом, музичним гуртом The Strokes, автором "Абатства Даунтон" Джуліаном Феллоузом, американським астронавтом Расселом Швайкартом, запис пісні зі Стінгом тощо.

Розмову зі знаменитостями проведуть через сервіс Google Meet.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 083 453, з них 212 498 летальних і 934 140 осіб одужали.