Кім Кардаш’ян долучилася до "коронавірусного" челенджу

Американська телевізійна зірка Кім Кардаш’ян вирішила долучитися до благодійної ініціативи #AllinChallenge, метою якої є збір коштів для літніх людей, дітей і медиків в умовах пандемії коронавірусу.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Завдяки Жизель Бюндхен я приєднуюся до #AllinChallenge, щоб допомогти людям бути ситими та здоровими в цей час. Приєднуйтесь до мене та моїх сестер на обід, поки ми знімаємо новий сезон "Сімейства Кардаш'ян". Перейдіть на веб-сайт allinchallenge.in, щоб пожертвувати все, що можете», - йдеться у твіті.

Thanks to @giseleofficial I’m joining the #AllinChallenge to help keep people fed and healthy during this time.



Join me me and my sisters for lunch while we film the new season of Keeping Up with the Kardashians. Go to https://t.co/EQsgxkzT8Y to donate whatever you can. pic.twitter.com/0K6DTYPWem — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 27, 2020

Як повідомляв Укрінформ, #AllinChallenge запустили голлівудські актори Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Найщедріший шанувальник зможе зіграти епізодичну роль разом з акторами у новому фільмі Мартіна Скорсезе «Убивці квіткового Місяця».

До челенджу також долучився актор Метью МакКонахі та актори серіалу «Друзі».

Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, серед яких 211 609 смертей та 922 581 випадок одужання пацієнтів.

До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).