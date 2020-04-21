Засновник Alibaba пожертвував ВООЗ мільйон тестів на коронавірус

Засновник Alibaba пожертвував ВООЗ мільйон тестів на коронавірус

Укрінформ
Один із найбагатших людей світу, глава компанії Alibaba Джек Ма передав Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) 100 мільйонів медичних масок і мільйон тестів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

У дописі на китайській платформі соціальних медіа Weibo Ма заявив, що він та Alibaba подарують ВООЗ 100 мільйонів медичних масок, 1 мільйон респіраторів N-95 та 1 мільйон тестових наборів.

«Один світ, одна боротьба», - йдеться у публікації.

Джек Ма вже не вперше жертвує медичні захисні засоби в період пандемії коронавірусу. Раніше його благодійний фонд направив в 150 країн і регіонів, що найбільше постраждали від інфекції, респіратори N95 і засоби для діагностики COVID-19.

Також він пожертвував 14,1 мільйона доларів, щоб допомогти знайти вакцину від COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.

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