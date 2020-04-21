Засновник Alibaba пожертвував ВООЗ мільйон тестів на коронавірус
Про це повідомляє CNN.
У дописі на китайській платформі соціальних медіа Weibo Ма заявив, що він та Alibaba подарують ВООЗ 100 мільйонів медичних масок, 1 мільйон респіраторів N-95 та 1 мільйон тестових наборів.
«Один світ, одна боротьба», - йдеться у публікації.
Джек Ма вже не вперше жертвує медичні захисні засоби в період пандемії коронавірусу. Раніше його благодійний фонд направив в 150 країн і регіонів, що найбільше постраждали від інфекції, респіратори N95 і засоби для діагностики COVID-19.
Також він пожертвував 14,1 мільйона доларів, щоб допомогти знайти вакцину від COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.