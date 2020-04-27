Вночі неозброєним оком можна буде побачити Венеру

Вночі неозброєним оком можна буде побачити Венеру

Укрінформ
У ніч на 28 квітня Венера досягне піку своєї яскравості цього року, і планету можна буде побачити неозброєним оком із Землі.

Про це повідомляє Metro.

«Подивіться у небо цього тижня, і ви зможете побачити планету Венера без жодних перешкод», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, другу планету від Сонця можна буде чітко побачити в ніч на вівторок, 28 квітня, коли вона досягне своєї максимальної яскравості.

Як відомо, Венера є третім, за яскравістю об’єктом, у нічному небі після Сонця й Місяці.

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Зазначається, що коли Венера знаходиться поблизу віддаленої частини Сонця, її не можна побачити, але коли сама планета наближається до Землі, вона стає все більш яскравою завдяки підсвітленню від Сонця.

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