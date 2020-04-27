NASA показала, з якою швидкістю МКС обертається навколо Землі

NASA показала, з якою швидкістю МКС обертається навколо Землі

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Укрінформ
Міжнародна космічна станція (МКС) обертається навколо планети Земля зі швидкістю в понад 28 164 км за годину.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) у Twitter.

«Швидкість літаків становить близько 966 км за годину, а МКС обертається навколо Землі зі швидкістю в понад 28 164 км за годину», - повідомили у відомстві.

У NASA додали, що станція нагадує дуже яскраву зірку, яка летить у небі.

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Як повідомлялося, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував дві галактичні туманності - NGC 2014 та NGC 2020.

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