Учені вперше створили геологічну мапу Місяця
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Укрінформ
Науковці з Геологічної служби США (USGS) разом із NASA вперше створили інтерактивну геологічну службу Місяця.
Про це повідомляється у пресрелізі відомства.
«Уперше вся поверхня Місяця була відображена на мапі та класифікована вченими з астрогеологічним науковим центром USGS у співпраці з NASA та Місячним планетарним інститутом» - йдеться у пресрелізі.
Як додали у Геологічній службі, ця інтерактивна мапа допомагатиме наступним місія на Місяць й стане важливим елементом для досліджень.
У відомстві також заявили, що сама мапа доступна онлайн, а її масштаб становить 1:5 000 000.
Зазначається, що у створенні такої мапи науковцям допомогла інформація, що була отримана, зокрема, з супутникових місій.
Фото: NASA/GSFC/USGS