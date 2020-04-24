Учені вперше створили геологічну мапу Місяця

Науковці з Геологічної служби США (USGS) разом із NASA вперше створили інтерактивну геологічну службу Місяця.

Про це повідомляється у пресрелізі відомства.

«Уперше вся поверхня Місяця була відображена на мапі та класифікована вченими з астрогеологічним науковим центром USGS у співпраці з NASA та Місячним планетарним інститутом» - йдеться у пресрелізі.

Як додали у Геологічній службі, ця інтерактивна мапа допомагатиме наступним місія на Місяць й стане важливим елементом для досліджень.

У відомстві також заявили, що сама мапа доступна онлайн, а її масштаб становить 1:5 000 000.

Зазначається, що у створенні такої мапи науковцям допомогла інформація, що була отримана, зокрема, з супутникових місій.

Фото: NASA/GSFC/USGS