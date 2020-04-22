Волонтери з Рівного друкують кисневі зволожувачі на 3D-принтерах

Для потреб лікарень Рівненської і Тернопільської областей у Рівному волонтери налагодили друк на 3D-принтері кисневих зволожувачів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка, голова громадської організації «Рівне-Такмед» Тетяна Воронцова.

«Продовжуємо друк кисневих зволожувачів на 3D принтерах. Сьогодні отримали ще 30 штук. Всі поїдуть в Рокитнівську ЦРЛ. Для потреб лікарень Рівненської області надруковано 120 зволожувачів, Тернопільської - 10 штук», - пише Воронцова.

Кисневий концентратор, або ж зволожувач – це електричний пристрій, що дозволяє отримувати кисень високої концентрації за допомогою молекулярної фільтрації повітря фізичним шляхом. Призначення кисневого концентратору - проведення киснево-повітряної терапії.

Як повідомляло агентство, у Рівному інженери в 3D-лабораторії виготовили понад дві тисячі захисних екранів для медиків. Ці щитки багаторазові, їх можна дезінфікувати.

У Маріуполі налагодили 3D-друк масок за китайським зразком. Також «Львівська політехніка» почала виготовляти маски для лікарів на 3D-принтері.

Фото: Facebook Тетяни Воронцової