Wi-Fi та мультимедіа: Audi представив седан нового покоління

Німецький автовиробник Audi представив седан другого покоління Audi A3 Sedan.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Як заявили у німецькій компанії, новий седан на 4 см довший за модель першого покоління.

До базової комплектації моделі входить 25,7-сентиметровий монітор мультимедійної системи й 26-сентиметрова цифрова панель приладів.

Audi A3 Sedan підключений до смартфонів з операційними системи iOS та Android.

Мультимедійний комплекс забезпечує доступ до багатьох онлайн-сервісів та підключення до інтернету через Wi-Fi.

З другого півріччя з’явиться голосовий асистент Alexa від Amazon.

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Зазначається, що потужність двигуна нового седана становить 150 кінських сил.

Стартова ціна базової моделі від 27 700 євро.

Попередні замовлення розпочнуться вже наприкінці квітня, а перші доставки очікуються влітку.