Завод автомобільної електроніки збудують під Києвом

Під Києвом на території Бориспільського району побудують новий завод автомобільної електроніки і створять 900 додаткових робочих місць для мешканців.

Про це повідомляє вебпортал Бориспільської РДА.

"Не зважаючи на карантинні обмеження в країні, співпраця з іноземними інвесторами на території Бориспільського району продовжується. Днями між Бориспільською РДА та ТОВ «Костал Україна» було підписано меморандум про співробітництво та взаємодію в рамках реалізації проєкту будівництва заводу із виробництва мехатронних виробів (автомобільна електроніка) на території Дударківської сільської ради", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовились про співробітництво заради розвитку іноземних інвестицій в Україні, зокрема на території Бориспільського району. Головний офіс у Німеччині підтвердив наміри будівництва заводу.

«Дякуючи втіленню даного проєкту буде створено 900 нових робочих місць для мешканців району. Дане підприємство є одним із найкращих прикладів тому, як Україна, а разом з нею і Бориспільський район, можуть вийти на конкурентоспроможний світовий ринок», — зазначив голова Бориспільської райдержадміністрації Володимир Строкань.

ТОВ «Костал Україна» — дочірна компанія німецької фірми LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. Група KOSTAL, яка складається із 31 компанії в 17 країнах світу. Партнерами компанії є Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT. Основними видами діяльності компаній групи є розробка і виробництво технологічно передових електронних і електро-механічних виробів для автомобільної промисловості.

Як повідомлялося, 12 лютого у рамках робочої поїздки до Київської області Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав підприємство «Костал Україна» в місті Переяслав. Генеральний директор підприємства Радослав Шкуп ознайомив голову парламенту із проєктом будівництва нового заводу на території Бориспільського району Київської області, яке має розпочатися вже в травні цього року. Зокрема, він зазначив, що реалізація проєкту вимагає залучення 13 мільйонів євро інвестицій для будівництва заводу і ще 26 мільйонів – для його оснащення необхідною технікою.