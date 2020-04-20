У мережі виявили понад 700 сайтів-підробок Netflix і Disney+

Понад 700 підробних веб-сайтів, які імітують сторінки реєстрації Netflix і Disney+, були створені з метою збору особистих даних користувачів потокових сервісів під час буму потокових переглядів, пов'язаного з карантином.

Про це повідомляє The Guardian.

"Компанія з кібербезпеки Mimecast виявила близько 700 підозрілих шахрайських сайтів, які копіюють найпопулярніший у світі потоковий сервіс, що з'явилися між 6 квітня і Великоднем", - йдеться в повідомленні.

Netflix, який у вівторок збирається оприлюднити свій прогноз за результатами першого кварталу стосовно 7 млн нових передплатників в усьому світі, є основною метою, оскільки мільйони нових потенційних користувачів шукають розваги, перебуваючи вдома

Новий сервіс Disney+, який почав свою міжнародну трансляцію в минулому місяці, запустивши її на основних ринках Західної Європи, включаючи Британію, був клонований чотирма новими веб-сайтами за той же тижневий період.

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Деякі підробні сайти можуть виглядати надзвичайно переконливо, продаючи підписки або безкоштовні акаунти з метою збору особистих даних і даних кредитних карт, хоча більшість з них погано спроєктовані і мають мовні помилки, які виділяють їх як підозрілі.

«Ми спостерігаємо різке зростання числа підозрілих доменів, що видають себе за безліч потокових гігантів в шахрайських цілях», - сказав Карл Уирн, голова відділу електронних злочинів у Mimecast.